«Російське коріння та мовчання про війну»: Беккер пояснив прохолодність німців до Звєрєва
Легендарний тенісист жорстко пройшовся по лідеру світового рейтингу
Легендарний німецький тенісист Борис Беккер розкритикував Олександра Звєрєва, намагаючись пояснити, чому нинішній лідер рейтингу ATP не має в Німеччині такої підтримки, якої можна було б очікувати з огляду на його досягнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.
Політична позиція Звєрєва
В інтерв'ю Der Spiegel він назвав кілька причин, серед яких російське походження родини тенісиста та його мовчання щодо війни в Україні. «Його батьки родом із Росії, під час матчів він спілкується зі своєю командою російською мовою. Він узагалі не висловлюється публічно щодо війни в Україні. Особисто я можу це зрозуміти, але, звісно, це не допомагає йому завоювати прихильність німецької публіки», – сказав Беккер.
Іншим чинником він назвав манеру спілкування з медіа: англійською Звєрєв здається привітним, дотепним і самоіронічним, а німецькою часто говорить різко й уривчасто. За словами Беккера, поза кортом Звєрєв – приємна й жвава людина, проте широкій аудиторії цього не демонструє. Також Беккер зауважив, що в усіх трьох фіналах Grand Slam за участю Звєрєва трибуни, на його думку, більше підтримували суперника. Це особливо важливо у напружених матчах, зокрема у вирішальному сеті.
Що відповів Звєрєв?
Після поразки від Лоренцо Музетті на «Мастерсі» в Парижі Звєрєв відповів на критику. Він заявив, що не розуміє, чому від нього очікують політичних заяв: «Я маю цілком чітку думку щодо цього. Просто мене ніхто про неї не запитував. Я не збираюся заходити в Instagram і публікувати якісь коментарі. Це не в моєму стилі». Тенісист також не погодився з оцінкою своєї популярності та припустив, що Беккер останнім часом шукає будь-які приводи для критики.
Нагадаємо, що переможець US Open Олександр Звєрєв розкритикував формат проведення Кубка Девіса, назвавши його «абсолютним сміттям».
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