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«Російське коріння та мовчання про війну»: Беккер пояснив прохолодність німців до Звєрєва

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Російське коріння та мовчання про війну»: Беккер пояснив прохолодність німців до Звєрєва
Олександр Звєрєв і Борис Беккер мають напружені стосунки
фото: відкриті джерела

Легендарний тенісист жорстко пройшовся по лідеру світового рейтингу

Легендарний німецький тенісист Борис Беккер розкритикував Олександра Звєрєва, намагаючись пояснити, чому нинішній лідер рейтингу ATP не має в Німеччині такої підтримки, якої можна було б очікувати з огляду на його досягнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Політична позиція Звєрєва

В інтерв'ю Der Spiegel він назвав кілька причин, серед яких російське походження родини тенісиста та його мовчання щодо війни в Україні. «Його батьки родом із Росії, під час матчів він спілкується зі своєю командою російською мовою. Він узагалі не висловлюється публічно щодо війни в Україні. Особисто я можу це зрозуміти, але, звісно, це не допомагає йому завоювати прихильність німецької публіки», – сказав Беккер.

Іншим чинником він назвав манеру спілкування з медіа: англійською Звєрєв здається привітним, дотепним і самоіронічним, а німецькою часто говорить різко й уривчасто. За словами Беккера, поза кортом Звєрєв – приємна й жвава людина, проте широкій аудиторії цього не демонструє. Також Беккер зауважив, що в усіх трьох фіналах Grand Slam за участю Звєрєва трибуни, на його думку, більше підтримували суперника. Це особливо важливо у напружених матчах, зокрема у вирішальному сеті.

Що відповів Звєрєв?

Після поразки від Лоренцо Музетті на «Мастерсі» в Парижі Звєрєв відповів на критику. Він заявив, що не розуміє, чому від нього очікують політичних заяв: «Я маю цілком чітку думку щодо цього. Просто мене ніхто про неї не запитував. Я не збираюся заходити в Instagram і публікувати якісь коментарі. Це не в моєму стилі». Тенісист також не погодився з оцінкою своєї популярності та припустив, що Беккер останнім часом шукає будь-які приводи для критики.

Нагадаємо, що переможець US Open Олександр Звєрєв розкритикував формат проведення Кубка Девіса, назвавши його «абсолютним сміттям»

Теги: Борис Беккер теніс Александр Зверєв

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