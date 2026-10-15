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Еліна Світоліна поділилась враженнями від виходу до 1/4 фіналу уханьського тисячника

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Еліна Світоліна поділилась враженнями від виходу до 1/4 фіналу уханьського тисячника
Українка у чвертьфінаі Уханя зусрінеться з переможницею пари Паоліні – Картал
фото: Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна у матчі третього кола здолала китаянку Го Ханьюй

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 6) поділилась емоціями від виходу до 1/4 фіналу WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

– Ласкаво просимо знову в Ухань та на центральний корт. Сьогодні ви здобули перемогу у двох сетах, але Го Ханьюй все ж таки змусила вас трохи понервувати, особливо у другому сеті.

– Так, другий сет був непростим. Мені довелося по-справжньому поборотися, докласти чимало зусиль, щоби знайти свою гру. Я дуже рада, що змогла повернутися у боротьбу у другому сеті та показати хорошу, стабільну гру. Тож я просто щаслива, що пройшла в наступне коло.

Еліна Світоліна третій раз за ка'єру вийшла до чвертьфіналу Уханя

– Під час перерви після першого сета ви досить довго розмовляли зі своїм тренером. Чи допомогла вам ця розмова у другому сеті? Чи дав він вам якусь перевагу, яка допомогла здобути перемогу?

– Суперниця досить надовго пішла до туалету, тож я вирішила скористатися моментом та поговорити зі своїм тренером. Думаю, дуже добре, що у нас є така можливість – поговорити з людиною, яку знаєш уже багато років, яка може дати тобі кілька порад, підказати щось корисне.

Було просто приємно поспілкуватися, щоб не зациклюватися на власних думках і трохи відволіктися, поговоривши з кимось. Ми працюємо разом уже багато років, тому дуже добре розуміємо одне одного.

Еліна Світоліна знаходиться в кроці від того, щоб кваліфікуватись на прийдешній Підсумковий турнір, який пройде з 7 по 14 листопада.

До слова, капітан збірної України Ілля Марченко та тенісистка національної команди Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг 2026.

Нагадаємо, тенісистка Аріна Соболенко, відома своєю підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані – суперницею білоруської спортсменки була Енн Лі зі США (WTA 31).

Теги: Еліна Світоліна теніс

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