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Прихильния Лукашенко провалилася на тисячнику в Ухані

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Прихильния Лукашенко провалилася на тисячнику в Ухані
Аріна Соболенко є другою ракеткою світку
фото: Instagram Gucci

Аріна Соболенко поступилась Енн Лі у третьому колі

Тенісистка Аріна Соболенко, відома совє підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

Суперницею білоруської спортсменки стала Енн Лі зі США (WTA 31).

Соболенко виграла перший сет, у другій партії вела з рахунком 4:2, проте Енн Лі вдався дивовижний камбек: американська спортсменка вирвала перемогу у другому сеті. Третя партія перейшла у тай-брейк, де Лі також довелось відігруватись. Гра тривала 2 години та 28 хвилин.

Це перша перемога Енн Лі над нейтралкою за чотири зустрічі. У наступному колі на представницю Великої Британії чекає протистояння з Джаніс Тджен (Індонезія)

WTA 1000. Ухань. Друге коло

Аріна Соболенко – Енн Лі (США) – 6:3, 4:6, 6:7 (5:7)

До слова, американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals.

Теги: теніс Аріна Соболенко

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