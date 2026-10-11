Ціньвень та Андрєєва визначили переможницю WTA 1000 у Пекіні

Чжен Ціньвень за кар'єру завоювала шість титулів WTA

11 жовтня відбувся фінал пекінського тисячника

Китаянка Чжен Ціньвень (WTA 54) та «нейтралка» Мірра Андрєєва (WTA 5) зустрілись у фіналі пекінського тисяччника. Про це повідомляє «Главком».

Обидві спортсменки на шляху до фіналу здолали українок: Ціньвень у чвертьфіналі вибила Еліну Світоліну, а Андрєєва у 1/8 фіналу переграла Дарію Снігур.

Це було друге очне протистояння тенісисток. У першому перемогу здобула представниця Китаю.

У домашніх стінах Ціньвень здобула непросту перемогу над Андрєєвою за підсумками двох сетів (7:5, 6:4). Гра тривала 1 годину 43 хвилини.

Для Чжен Ціньвень це перший титул WTA 1000.

WTA 1000 Пекін. Хард. Фінал

Чжен Ціньвень – Мірра Андрєєва – 7:5, 6:4

До слова, тенісистка Олександра Олійникова пропустить WTA 1000 в Ухані через травму правої щиколотки.

На WTA 1000 в Ухані Україну, який пройде з 12 по 18 жовтня, представлять шість спортсменок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. 10 жовтня відбувся жереб змагання, за підсумками якого наші тенісистки дізнались своїх суперниць.

Нагадаємо, що тенісистка Поліна Скляр кваліфікувалась на юніорський Підсумковий турнір 2026.

15-річна спортсменка потрапила до вісімки найкращих тенісисток сезону, завдяки чому отримала путівку на турнір у Китаї.