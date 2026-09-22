«Абсолютне сміття». Переможець US Open розкритикував формат проведення Кубка Девіса

Звєрєв: Не кожен турнір має крутитися довкола грошей

Німецький тенісист та переможець US Open 2026 Александр Звєрєв розкритикував формат проведення Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Athlon Sports.

«Сподіваюся, люди, які приймають рішення щодо Кубка Девіса, колись прокинуться і побачать, що таке справжній Кубок Девіса. Те, у що ми граємо в Болоньї, є абсолютним сміттям. Сподіваюся, ми повернемось до старого формату. Те, у що ми гратимемо в Болоньї за кілька місяців, не має нічого спільного з Кубком Девіса. Не кожен турнір має крутитися довкола грошей. Кубок Девіса – це історія, а не гроші», – наводить слова Звєрєва.

З 2019 року фінальну стадію Кубка Девіса проводять не у форматі домашніх та виїзних матчів збірних, а в одному місті. У нинішньому форматі вісім команд грають у плейоф, а кожна зустріч складається з двох одиночних матчів та однієї пари.

Вирішальні матчі Кубка Девіса пройдуть наприкінці листопада 2026 року в Болоньї (Італія).

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

«Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився. Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі», – сказала Олійникова.