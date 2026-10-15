Еліна Світоліна пробилась до чвертьфіналу тисячника в Ухані

Еліна Світоліна третій раз вийшла до 1/4 фіналу Уханя

Українка Еліна Світоліна (WTA 6) зустрілась з представницею Китаю Го Ханьюй (WTA 240). Про це повідомляє «Главком».

Це була перша очна зустріч спортсменок.

Українка доволі впевнено виграла перший сет, а ось у дургому у неї виникли проблеми: Світоліна двічі відігрувала брейк у китаянки, втім все одно пробилась до нступного раунду.

У чвертьфіналі Пекіна на Елінну Світоліну чекає зустріч з переможницею пари Жасмін Паоліні (WTA 33) – Сонай Картал (WTA 170).

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) [5] – Го Ханьюй (Китай) – 6:1, 6:4

До слова, капітан збірної України Ілля Марченко та тенісистка національної команди Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг 2026.

Нагадаємо, тенісистка Аріна Соболенко, відома своєю підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка, поступилась у третьому колі WTA 1000 в Ухані – суперницею білоруської спортсменки була Енн Лі зі США (WTA 31).

Нагадаємо, американські тенісистки Джессіка Пегула та Коко Гофф п’ятий рік поспіль візьмуть участь у WTA Finals.