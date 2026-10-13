Марта Костюк сенсаційно вилетіла з тисячника в Ухані

Марта Костюк зустрілась з представницею Греції Марією Саккарі

Українська тенісистка Марта Костюк поступилась Марії Саккарі у першому колі WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

Це була п'ята зустріч спортсменок. Саккарі у цьому протистоянні лідирує з рахунком 3:2.

Костюк виграла перший сет з рахунком 6:4, після чого поступилась у двох партіях поспіль та сенсаційно алишила тисячник. Гра тривала 2 години та 7 хвилин.

У наступному раунді на Марію Саккарі чекає переможниця пари Мія Поганкова (Словаччина, WTA 202) – Ван Сію (Китай, WTA 91).

WTA 1000. Ухань. Перше коло

Марія Саккарі (Греція) – Марта Костюк (Україна) [8] – 4:6, 6:2, 6:2

До слова, Дарія Снігур створила сенсацію в Ухані: українка здолала 14-ту ракетку світу Еліз Мертенс та пробилась до 1/32 фіналу Уханя.

Даяна Ястремська також пробилась до другого кола тисячника в Ухані завдяки перемозі над іспанкою Крістіаною Буксою.

Раніше українка Юлія Стародубцева поступилася американській тенісистці Кеті Макнеллі в першому раунді Wuhan Open.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA.

На турнірі WTA 1000 у Пекіні українка дісталася чвертьфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень, яка стала переможницею змагань.

За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок і збільшила свій доробок до 5024 балів.