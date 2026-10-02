Легендарний іспанський голкіпер розкритикував Кріштіану Роналду

Сантьяго Канісарес висловився про португаьського форварда

Відомий ексголкіпер «Валенсії» та збірної Іспанії Сантьяго Канісарес висловився про ситуацію з Кріштіану Роналду, який залишив розташування збірної Португалії після того, як не потрапив до заяк на матч Ліги націй з Данією. Про це повідомляє «Главком».

«Якщо тебе не випускають на поле, значить, не випускають. Він міг сказати Жорже Жезушу, коли склад був укомплектований: «Послухайте, мій статус не дозволяє мені приїжджати сюди й не грати, тому що я почуваюся некомфортно, і я думаю, що знайдуться люди, яким більше до вподоби сидіти на лаві запасних». Я вважаю, що їхати ось так – це неповага. Він припустився помилки, тому що тепер ніхто не зможе стати на бік Кріштіану. Це неправильно.

Окрім розмов про те, що тренери іноді дають занадто багато обіцянок, а потім несподівано змінюють свою думку, ніщо не виправдовує вчинок Кріштіану. Його статус і репутація мали б стримувати його сильніше, ніж гордість, із якою він заявляє: «Я йду».

Гаразд, припустімо, Жорже Жезуш розчарував його, тому що не виконав обіцянку. Але не можна говорити: «Я йду, а ти залишайся». Ти можеш сказати: «Більше ніколи нічого мені не кажи, тому що ти не тримаєш слова». Але ти не можеш ось так їхати, тому що ти не важливіший за збірну», – сказав Канісарес.

Кріштіану Роналду з трьох матчів Ліги націй вийшов на поле лише у переможній грі з Уельсом (1:0). Поєдинок з Норвегією (2:1) він провів на лаві запасних, хоча за інформацією ЗМІ коуч переможців Ліги націй Жорже жезуш пообіцяв випустити його н поле у другому таймі.

На матч третього туру групового етапу з Данією Роналду не потрапив до заявки, після чого залишив розташування національної команди. Без легендарного форварда Португалія здобула перемогу з рахунком 4:2.

Кріштіану Роналду провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з націоональною командою форвард завоюваввро-2016, а також дві Ліги націй (2019, 2025).

Раніше повідомлялось про те, що Кріштіану Роналду ухвалив рішення про заевршення кар'єри у збірній.