Стародубцева програла в першому колі тенісного турніру в Китаї

Юлія Стародубцева не впоралася з американкою

Чергову представницю втратила Україна на «тисячнику» в Піднебесній

Українка Юлія Стародубцева поступилася американській тенісистці Кеті Макнеллі в першому раунді Wuhan Open. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті суперниці обмінялися брейками. Згодом ініціативу захопила Стародубцева. Українська спортсменка взяла подачі Макнеллі в п'ятому та сьомому геймах і легко закрила сет на власній.

А от у другій партій опонентки йшли нога в ногу. По два рази Стародубцева та Макнеллі оформили брейки та довели справу до тай-брейку. Там боротьби не вийшло – українка взяла лише два пункти, тож матч перейшов у третій сет.

Стародубцева непогано розпочала вирішальний відрізок. Вона вела в рахунку (2:0, 3:1, 4:2), але розгубила власну перевагу. Макнеллі зуміла виграти чотири гейми поспіль і несподівано пробилася у наступне коло змагань.

Wuhan Open. Перший раунд

Кеті Макнеллі (США) – Юлія Стародубцева (Україна) – 2:6, 7:6, 6:4

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.