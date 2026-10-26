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Снігур несподівано вибула на старті тенісного турніру в Китаї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Снігур несподівано вибула на старті тенісного турніру в Китаї
Дар'я Снігур зачохлила ракетку в Піднебесній
фото: WTA

Спортсменка не впоралася з тягарем першого номера посіву

Українська тенісистка Дар'я Снігур програла угорці Анна Бондар у першому колі Guangzhou Open. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперниці на рівних. Першою хід зробила Бондар, яка в четвертому геймі зуміла взяти пункт на подачі українки. Снігур опинилася в ролі тієї, яка змушена наздоганяти.

Перша сіяна в Гуанчжоу зуміла відповісти угорській тенісистці брейком у дев'ятому геймі. Та цей локальний успіх зіграв злий жарт зі Снігур. Уже в наступному геймі вона віддала власну подачу «під нуль».

Другий сет Бондар розпочала надупевнено. Вона виграла три гейми зі старту партії та створила солідний гандикап. Снігур спробувала стабілізувати гру, та у восьмому геймі угорка оформила ще один брейк і змусила українську тенісистку пакувати валізи.

Guangzhou Open. Перший раунд

Дар'я Снігур (Україна, 1) – Анна Бондар (Угорщина) – 4:6, 2:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Дарія Снігур

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