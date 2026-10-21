Костюк втратила шанси кваліфікуватися на Підсумковий турнір

Марта Костюк зупинилася за крок від WTA Finals

Друга ракетка України опинилася за бортом змагань на фініші сезону

Українська тенісистка Марта Костюк не пробилася на Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Після вильоту з Ningbo Open українка втратила шанси потрапити до вісімки найкращих тенісисток сезону-2026. Остання путівка на WTA Finals дісталася чешці Кароліні Муховій. Костюк же матиме статус резервістки.

Теоретично друга ракетка України зможе взяти участь в Підсумковому турнірі. Це станеться у разі травми чи відмови від участі в змаганнях із інших причин когось з провідних тенісисток планети. Наразі честь України на WTA Finals відстоюватиме Еліна Світоліна.

Підсумковий турнір цьогоріч прийме американський Індіан-Веллс. Змагання розпочнуться 8 листопада. За титул також змагатимуться Єлєна Рибакіна з Казахстану, білоруска Аріна Сабалєнка, російська тенісистка Мірра Андрєєва, чешка Лінда Носкова, господарки турніру Джессіка Пегула та Корі Гауфф.

До слова, раніше Костюк знялася з Ningbo Open посеред поєдинку. Українка програла перший сет нейтралці Єкатєріні Алєксандровій. Далі вона відмовилася від продовження зустрічі через травму.

Нагадаємо, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.