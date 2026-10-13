Стала відома суперниця Еліни Світоліної у другому колі Уханя

Еліна Світоліна пропустила перше коло турніру у Китаї

Українка Еліна Світоліна (WTA 6) дізналась свою суперницю по другому колу WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

Наша спортсменка пропустила перше коло завдяки високому посіву.

У 1/32 фіналу між собою зустрілись Катержина Сінякова (Чехія) та Людмила Самсонова. У напруженому поєдинку перемогу здобула нейтралка, завдяки чому пробилась до наступного раунду, де на неї чекає зустрч з Світоліною.

WTA 1000. Ухань. Перше коло

Катерина Синякова (Чехія) – Людмила Самсонова – 1:6, 7:5, 2:6

Поєдинок Еліни Світоліної та Людмили Самсонової відбудеться 14 жовтня, час поки що не визначено.

До другого кола одиночного розряду також пробились Даяна Ястремська, яка здолала Крістіану Буксу, та Дарія Снігур, яка сенсаційно вибила Еліз Мертенс.

Раніше українка Юлія Стародубцева поступилася американській тенісистці Кеті Макнеллі в першому раунді Wuhan Open.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA.

На турнірі WTA 1000 у Пекіні українка дісталася чвертьфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень, яка стала переможницею змагань.

За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок і збільшила свій доробок до 5024 балів.