Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц і провела перші тренування (відео)
- Сьогодні, 20:41
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Фото: Xsport
Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня
Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц, де пройде шостий етап Кубка світу і провела перші тренування.
В Італії чоловіки і жінки виступлять в спринті, гонці переслідування і мас-старті.
Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня.
Сергій Семенов і Олена Підгрушна не виступлять на останньому етапі Кубка світу перед Олімпійськими іграми.
Нагадаємо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний заявив, що Семенов знаходиться в своїх не найкращих кондиціях.
Джерело: xsport.ua