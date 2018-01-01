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    Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц і провела перші тренування (відео)

    Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня
    Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц, де пройде шостий етап Кубка світу і провела перші тренування. В Італії чоловіки і жінки виступлять в спринті, гонці переслідування і мас-старті. Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня. Сергій Семенов і Олена Підгрушна не виступлять на останньому етапі Кубка світу перед Олімпійськими іграми.
    • Сьогодні, 20:41
    • Розсилка
    Фото: Xsport
    Фото: Xsport

    Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня

    Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц, де пройде шостий етап Кубка світу і провела перші тренування.

    В Італії чоловіки і жінки виступлять в спринті, гонці переслідування і мас-старті.

    Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня.

    Сергій Семенов і Олена Підгрушна не виступлять на останньому етапі Кубка світу перед Олімпійськими іграми.

    Нагадаємо, капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний заявив, що Семенов знаходиться в своїх не найкращих кондиціях.

    Джерело: xsport.ua

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