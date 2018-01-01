Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц і провела перші тренування (відео)

Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня

Чоловіча збірна України вже прибула в Антгольц, де пройде шостий етап Кубка світу і провела перші тренування. В Італії чоловіки і жінки виступлять в спринті, гонці переслідування і мас-старті. Етап в Антгольці пройде з 18-го по 21 січня. Сергій Семенов і Олена Підгрушна не виступлять на останньому етапі Кубка світу перед Олімпійськими іграми.