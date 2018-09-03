Динамівці після гри з «Карпатами» підійшли до фан-сектору, аби вибачитись за провальний матч (відео)



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Фото: ФК Динамо

Відверта розмова гравців столичного клубу після матчу з «Карпатами»

У неділю, 2 вересня, у межах української футбольної Прем’єр-ліги київське «Динамо» вдома безпорадно програло львівським «Карпатам».

На НСК «Олімпійський» у цей вечір два м'ячі на свій рахунок записав гравець «зелено-білих» Мар'ян Швед. Футболісти ж «Динамо» так і не спромоглися відзначитися.

Динамівці після матчу з «Карпатами» підійшли до фан-сектору, аби вибачитись за провальний матч, інформує прес-служба столичного клубу.

Зазначимо, що «Динамо» перервало свій домашній безпрограшний серіал в поєдинках з «Карпатами», що тривав 18 ігор: +14=4.

Останній раз у Чемпіонатах «леви» перемагали на полі динамівців ще 5 жовтня 1997 року.