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    Динамівці після гри з «Карпатами» підійшли до фан-сектору, аби вибачитись за провальний матч (відео)

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    Фото: ФК Динамо - Динамівці після гри з «Карпатами» підійшли до фан-сектору, аби вибачитись за провальний матч (відео)
    Фото: ФК Динамо

    Відверта розмова гравців столичного клубу після матчу з «Карпатами»

    У неділю, 2 вересня, у межах української футбольної Прем’єр-ліги київське «Динамо» вдома безпорадно програло львівським «Карпатам».

    На НСК «Олімпійський» у цей вечір два м'ячі на свій рахунок записав гравець «зелено-білих» Мар'ян Швед. Футболісти ж «Динамо» так і не спромоглися відзначитися.

    Динамівці після матчу з «Карпатами» підійшли до фан-сектору, аби вибачитись за провальний матч, інформує прес-служба столичного клубу.

    Зазначимо, що «Динамо» перервало свій домашній безпрограшний серіал в поєдинках з «Карпатами», що тривав 18 ігор: +14=4.

    Останній раз у Чемпіонатах «леви» перемагали на полі динамівців ще 5 жовтня 1997 року.

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