Гонщиця потрапила до шпиталю після аварії у чемпіонаті з драг-рейсингу (відео)

Бріттані Форс, а також її батько Джон потрапили в аварії

Чинна чемпіонка змагань Бріттані Форс потрапила до лікарні після аварії у Пономі на етапі NHRA (чемпіонату із драг-рейсингу). За інформацією прес-служби NHRA, Форс уникла серйозних травм, хоча і має декілька синців. Детальне обстеження за допомогою сучасного медичного обладнання виявило лише деякі сліди минулих пригод і травм. Лікарі вирішили



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Бріттані Форс, а також її батько Джон потрапили в аварії

Чинна чемпіонка змагань Бріттані Форс потрапила до лікарні після аварії у Пономі на етапі NHRA (чемпіонату із драг-рейсингу).

За інформацією прес-служби NHRA, Форс уникла серйозних травм, хоча і має декілька синців.

Детальне обстеження за допомогою сучасного медичного обладнання виявило лише деякі сліди минулих пригод і травм.

Лікарі вирішили про всяк випадок залишити гонщицю на ніч та поспостерігати за її здоров’ям.

Бріттані потрапила в аварію на наступний день після свого легендарного батька Джона Форса, на машині якого стався вибух.

Аварія Бріттані:

Аварія Джона:

Джон подякував організаторам чемпіонату за безпеку змагань, що врятувало його та доньку.

Джерело: ua.motorsport.com