Гонщиця потрапила до шпиталю після аварії у чемпіонаті з драг-рейсингу (відео)
- Сьогодні, 08:23
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Бріттані Форс, а також її батько Джон потрапили в аварії
Чинна чемпіонка змагань Бріттані Форс потрапила до лікарні після аварії у Пономі на етапі NHRA (чемпіонату із драг-рейсингу).
За інформацією прес-служби NHRA, Форс уникла серйозних травм, хоча і має декілька синців.
Детальне обстеження за допомогою сучасного медичного обладнання виявило лише деякі сліди минулих пригод і травм.
Лікарі вирішили про всяк випадок залишити гонщицю на ніч та поспостерігати за її здоров’ям.
Бріттані потрапила в аварію на наступний день після свого легендарного батька Джона Форса, на машині якого стався вибух.
Аварія Бріттані:
Аварія Джона:
Джон подякував організаторам чемпіонату за безпеку змагань, що врятувало його та доньку.
Джерело: ua.motorsport.com