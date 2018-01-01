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    Гонщиця потрапила до шпиталю після аварії у чемпіонаті з драг-рейсингу (відео)

    Бріттані Форс, а також її батько Джон потрапили в аварії
    Чинна чемпіонка змагань Бріттані Форс потрапила до лікарні після аварії у Пономі на етапі NHRA (чемпіонату із драг-рейсингу). За інформацією прес-служби NHRA, Форс уникла серйозних травм, хоча і має декілька синців. Детальне обстеження за допомогою сучасного медичного обладнання виявило лише деякі сліди минулих пригод і травм. Лікарі вирішили
    • Сьогодні, 08:23
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    Бріттані Форс, а також її батько Джон потрапили в аварії

    Чинна чемпіонка змагань Бріттані Форс потрапила до лікарні після аварії у Пономі на етапі NHRA (чемпіонату із драг-рейсингу).

    За інформацією прес-служби NHRA, Форс уникла серйозних травм, хоча і має декілька синців.

    Детальне обстеження за допомогою сучасного медичного обладнання виявило лише деякі сліди минулих пригод і травм.

    Лікарі вирішили про всяк випадок залишити гонщицю на ніч та поспостерігати за її здоров’ям.

    Бріттані потрапила в аварію на наступний день після свого легендарного батька Джона Форса, на машині якого стався вибух.

    Аварія Бріттані:

    Аварія Джона:

    Джон подякував організаторам чемпіонату за безпеку змагань, що врятувало його та доньку.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт
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