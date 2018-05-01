Колишній півзахисник «Динамо» Алієв вийшов на поле за ФК «Хмельницький» (відео)

Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки

Головний тренер ФК «Хмельницький» Олександр Алієв вийшов на поле зі своїми підопічними у матчі проти «Ниви» Теребовлі. Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки. Хмельницький після 12 турів йде на 8 сходинці в турнірній таблиці Аматорської ліги та має 8 очок, при цьому у