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    Колишній півзахисник «Динамо» Алієв вийшов на поле за ФК «Хмельницький» (відео)

    Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки
    Головний тренер ФК «Хмельницький» Олександр Алієв вийшов на поле зі своїми підопічними у матчі проти «Ниви» Теребовлі. Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки. Хмельницький після 12 турів йде на 8 сходинці в турнірній таблиці Аматорської ліги та має 8 очок, при цьому у
    • Сьогодні, 10:52
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    Олександр Алієв
    Олександр Алієв

    Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки

    Головний тренер ФК «Хмельницький» Олександр Алієв вийшов на поле зі своїми підопічними у матчі проти «Ниви» Теребовлі.

    Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки.

    Хмельницький після 12 турів йде на 8 сходинці в турнірній таблиці Аматорської ліги та має 8 очок, при цьому у команди є гра в запасі.

    Джерело: Футбол 24

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