Колишній півзахисник «Динамо» Алієв вийшов на поле за ФК «Хмельницький» (відео)
- Сьогодні, 10:52
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Олександр Алієв
Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки
Головний тренер ФК «Хмельницький» Олександр Алієв вийшов на поле зі своїми підопічними у матчі проти «Ниви» Теребовлі.
Сам тренер відіграв 90 хвилин у складі своєї команди, допомігши гравцям здобути важливі 3 очки.
Хмельницький після 12 турів йде на 8 сходинці в турнірній таблиці Аматорської ліги та має 8 очок, при цьому у команди є гра в запасі.
Джерело: Футбол 24