НБА: Повернення Стефа Каррі не гарантувало перемогу над чемпіоном (відео)



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Стеф дає п'ять людині, яка ще місяць тому грала у G-лізі NBA

У ніч на п’ятницю, 6 березня, в НБА було зіграно лише чотири гри, але й там було цікавеньке

«Г’юстон» – «Кліпперс» 105:120

До революційного смолболум «Рокетс» суперники вже звикли, а коли ще й не летить - то треба зливати воду.

«Шарлотт» – «Денвер» 112:114

«Голден Стейт» – «Торонто» 113:121

У гру після довгої паузи повернувся Стеф Каррі й одразу показав, що він у порядку, хіба процент влучань міг би бути кращим (23 очоку+7 підбирань+7 передач, 6/16 з гри, 3/12 здалек). Стефа вистачило на перші три чверті, а далі вже царювали чемпіони, власне, як і у минулому фіналі.

Стеф повернувся - решта дрібниці Автор: НБА

Особливо старався Норманн Пауелл, що нині має новий кар’єр-хай (37, 13/20, 4/8), ще 26+5+10 приніс Кайл Лаурі.

Ця перемога достроково гарантувала Торонто» участь у плей-офф, до того ж - з рекордом. Минулого року це сталося трьома днями пізніше - 8 березня. Нагадаємо, саме 2019 канадці вперше в історії стали чемпіонами НБА.

«Сакраменто» – «Філадельфія» 108:125

Алекс Лень, якого ми нахвалювали мало не тиждень, гру провалив (лише 4 очки), тому цілком логічно, що «Сакраменто» не мав жодних шансів.

У ніч на суботу, 7 березня, в НБА заплановано аже 10 матчів.