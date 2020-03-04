НБА: Команда Леня перемагає на характері



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ДеАрон Фокс вибачається перед Бредлі Білом

Огляд матчів НБА, що відбулись в ніч, на 4 березня

«Бостон» – «Бруклін» 120:129 ОТ

Рекорд всього життя від Каріса ЛеВерта 51 очок+4 підбирання+5 передач (17/26 з гри, 5/10 дальні) переломив хід матчу (26 очок в останній чверті), втягнув його до овертайму и самотужки дав перемогу «Брукліну». У «Селтікс» не грав Тейтум, але повернувся Кемба Вокер (21)

«Сакраменто» – «Вашингтон» 133:126

«Візардз» стараннями Біла (35 очок) відіграли -28, затягнули гру у клатч, а на більше в них не стало сил. Фокс (31, 12/19), Богданові (21, 6/12, 4/10) і Хілд (17+5+4, 4/8 з-за дуги) ударно провели останню чверть в атаці, ну, а за захист звично відповідав Алекс Лень, що вкотре видав джуе гарний матч - 12+6 підбирань.

До речі, «Кінгз» вже дев’яті на Заході - такими темпами українець може й вперше у плей-офф зіграти.

«Лейкерс» – «Філадельфія» 120:107

«Сіксерс» з зірками розносять «Лейкерс», без зірок - вигрібають

Ентоні Девіс (37+13, 13/19, 4/5) і ЛеБрон Джеймс (22+7+14, 9/16) просто декласували суперника.

«Шарлотт» – «Сан-Антоніо» 103:104

Грегг Поповіч пропускав гру з особистих причин, тому «Шпорами» керував його не менш легендарний асистент - Тім Данкан. Звісно, програти він не міг

«Новий Орлеан» – «Міннесота» 134:139

«Оклахома-Сіті» – «Кліпперс» 94:109

«Денвер» – «Голден Стейт» 100:116

Огляд матчів НБА 3 березня 2020 Автор: НБА





Наступної ночі в НБА будуть зіграні 9 матчів.