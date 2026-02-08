Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді

В олімпійському селищі переважає італійська кухня

Український скелетоніст та прапороносець збірної України на зимових Олімпіаді Владислав Гераскевич розповів про харчування спортсменів на Іграх. Про це інформує «Главком».

Як харчуються учасники Олімпіади

Владислава Гераскевич зазначив, що у їдальні передбачено кілька зон харчування. Тут спортсмени можуть обрати собі напої, гарячі страви, овочі, фрукти і рибу.

Гераскевич розповів також, що переважає італійська кухня. Разом з тим спортсмени, наприклад, можуть обрати й страви з німецької кухні.

«Нам вистачає, є з чого вибрати», – зазначив Гераскевич.

