Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді
Гераскевич позитивно оцінив харчування в олімпійському селищі

В олімпійському селищі переважає італійська кухня

Український скелетоніст та прапороносець збірної України на зимових Олімпіаді Владислав Гераскевич розповів про харчування спортсменів на Іграх. Про це інформує «Главком».

Як харчуються учасники Олімпіади

Владислава Гераскевич зазначив, що у їдальні передбачено кілька зон харчування. Тут спортсмени можуть обрати собі напої, гарячі страви, овочі, фрукти і рибу.

Гераскевич розповів також, що переважає італійська кухня. Разом з тим спортсмени, наприклад, можуть обрати й страви з німецької кухні.

«Нам вистачає, є з чого вибрати», – зазначив Гераскевич.

Медальний залік після першого дня Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що 8 лютого відбудеться другий змагальний день Олімпіади-2026. Українські спортсмени вийдуть на старт у чотирьох видах спорту. 

