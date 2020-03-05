НБА: «Даллас» скрутив Зайона та Ко у овертаймі



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Огляд матчів НБА за 4 березня

«Даллас» – «Новий Орлеан» 127:123 ОТ

Рівна та результативна битва залізла у овертайм, де все вирішили нерви - з шостим фолом сів на лаву головний помічник Зайона (21, 9/18) - сухопарий Інгрем (27+5+4, 11/22, 3/8), що дало гостям шанс, яким вони не могли не скористатись. Лука Дончіч оформив 22 тріпл-дабл (30+17+10) та обійшов іншу легенду «Далласу» - Джейсона Кідда. 34+12+5 блоків - дав Порзінгіс, а Сет Каррі набросал 21 с 6/9 з-за дуги.

«Маямі» – «Орландо» 116:113

Флоридське дербі вийшло цікавим та конкурентним. «Меджік» знялися з «-16» й затягнули в клатч, щоправда, там вже в них не було шансів, адже «Маямі» знамениті та моцні саме грою у вирішальні хвилини.

27 (9/12 дальні) – Данкан Робінсон, 25 (5/9 трех) – Драгіч, а мага Росса магічна лінія 35+0+0+0+0 (12/18, 8/10).

«Клівленд» – «Бостон» 106:112

«Портленд» – «Вашінгтон» 125:104

У гостей нарешті повернувся Дам’ян Ліллард (22+4+5, 6/12, 4/7), непогано йому допомагали Макколлум (22+6+5, 9/18), Вайтсайд (24+16+4 блоки, 10/14) та Ентоні (25, 8/13, 3/5). Проти цього старань Бредлі Біла (29+6+6, 10/29, 4/9) було недостатньо.

«Детройт» – «Оклахома-Сіті» 107:114

Сві Михайлюк знову грав у старті й знову був корисним (13+4 передачі), але фактором перемоги то не стало - господарі вели всю гру й жоден українець в цей день не зупинив би «Тандер».

«Мілвокі» – «Індіана» 119:100

«Нью-Йорк» – «Юта» 104:112

«Міннесота» – «Чикаго» 115:108

«Бруклін» – «Мемфіс» 79:118

Огляд матчів НБА 4 березня Автор: НБА

В ніч на п’ятницю, 6 березня, чекайте в НБА на чотири гри, зокрема й на повернення Стефа Каррі.