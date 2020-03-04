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    Перевершив ЛеБрона: Алекс Лень увірвався у топ-10 моментів НБА (відео)

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    Акції Леня пішли вгору - Перевершив ЛеБрона: Алекс Лень увірвався у топ-10 моментів НБА (відео)
    Акції Леня пішли вгору

    Ефективна та ефектна гра українського легіонера НБА Алекса Леня не лишілась не поміченою

    Олексій, або як його називають в США - Алекс, отримав чергове друге дихання у своєму новому клубі - «Сакраменто Кінгз».

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    Він виходить с лави, але грає дуже корисно, що позначилось й на результатах його команди, яка після провалу старту сезону знову претендує на плей-офф й вийшла на 9 сходику на Заході.

    До того ж Лень грає не лише ефективно, але й ефектно. Черговим доказом того став нічний матч «Кінгз» проти «Вашингтон Візардз». Лень у ньому набрав 12 очок та 6 підбирань, а один з його данків увійшов до топ-10 найкращих моментів 3 березня 2020 в традиційному огляді НБА.

    4-а позиція у топ-10 - в українця
    Автор: НБА

    Ба більше - редактори розмістили данк Леня з пасу Бадді Хілда на вискому четвертому місці, в той час як не менш яскраве влучання ЛеБрона Джеймса з центру пллщадки у матчі «Лейкерс» - «Сіксерс» - оцінене лише 10-м.

    НБА Олексій Лень Леброн Джеймс «Сакраменто Кінґз»
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