Після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами (відео)

Підопічні Дідьє Дешама пробилися у фінал світової першості

Збірна Франції у півфіналі Чемпіонату світу-2022 здолала національну команду Марокко з рахунком 2:0. Завдяки цій перемозі підопічні Дідьє Дешама пробилися у фінал світової першості.

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У місті Монпельє у Франції відбулися масові сутички між французами та етнічними марокканцями.

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Марокканська збірна зіграє у матчі за третє місце з Хорватією. Зустріч пройде у Досі на стадіоні «Халіфа Інтернейшнл» у суботу, 17 грудня. Стартовий свисток – о 17:00 за київським часом.

У фіналі Чемпіонату світу 2022 року зіграють команди Франції та Аргентини. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, у Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік». Стартовий свисток – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.