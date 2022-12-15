Після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами (відео)
Підопічні Дідьє Дешама пробилися у фінал світової першості
Збірна Франції у півфіналі Чемпіонату світу-2022 здолала національну команду Марокко з рахунком 2:0. Завдяки цій перемозі підопічні Дідьє Дешама пробилися у фінал світової першості.
У місті Монпельє у Франції відбулися масові сутички між французами та етнічними марокканцями.
Марокканська збірна зіграє у матчі за третє місце з Хорватією. Зустріч пройде у Досі на стадіоні «Халіфа Інтернейшнл» у суботу, 17 грудня. Стартовий свисток – о 17:00 за київським часом.
У фіналі Чемпіонату світу 2022 року зіграють команди Франції та Аргентини. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, у Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік». Стартовий свисток – о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.
Коментарі — 0