  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Українець завоював бронзу чемпіонату Європи з боротьби за секунду до закінчення сутички (відео)

    Збірна України здобула другу нагороду в Каспійську
    Український борець вільного стилю Кирило Мєшков виграв бронзову медаль чемпіонату Європи в категорії до 92 кг. В останній змагальний день в Каспійську українець провів дві сутички. Після поразки в чвертьфіналі від чемпіона Олімпійських ігор-2018 росіянина Абдулрашида Садулаєва (0:11) Мєшков зійшовся з латвійцем Домініком Петером у втішній сітці і
    • Сьогодні, 20:56
    • Розсилка
    Мєшков виборов бронзу на чемпіонаті Європи в Каспійську
    Мєшков виборов бронзу на чемпіонаті Європи в Каспійську

    Збірна України здобула другу нагороду в Каспійську

    Український борець вільного стилю Кирило Мєшков виграв бронзову медаль чемпіонату Європи в категорії до 92 кг.

    В останній змагальний день в Каспійську українець провів дві сутички.

    Після поразки в чвертьфіналі від чемпіона Олімпійських ігор-2018 росіянина Абдулрашида Садулаєва (0:11) Мєшков зійшовся з латвійцем Домініком Петером у втішній сітці і переміг 4: 0.

    Таким чином, українець отримав можливість поборотися за бронзу з грузином Іраклі Мтсутурі, який ставав третім на торішньому чемпіонаті світу U-23.

    По ходу зустрічі Мєшков поступався з рахунком 0:6, але все ж зумів переломити хід сутички, за секунду до кінця зустрічі набравши переможне очко і здобувши сенсаційну медаль:

    Нагадаємо, Ілона Прокопевнюк завоювала першу медаль збірної України на чемпіонаті Європи в Росії.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ