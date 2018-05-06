Українець завоював бронзу чемпіонату Європи з боротьби за секунду до закінчення сутички (відео)

Збірна України здобула другу нагороду в Каспійську

Український борець вільного стилю Кирило Мєшков виграв бронзову медаль чемпіонату Європи в категорії до 92 кг. В останній змагальний день в Каспійську українець провів дві сутички. Після поразки в чвертьфіналі від чемпіона Олімпійських ігор-2018 росіянина Абдулрашида Садулаєва (0:11) Мєшков зійшовся з латвійцем Домініком Петером у втішній сітці і



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Мєшков виборов бронзу на чемпіонаті Європи в Каспійську

Збірна України здобула другу нагороду в Каспійську

Український борець вільного стилю Кирило Мєшков виграв бронзову медаль чемпіонату Європи в категорії до 92 кг.

В останній змагальний день в Каспійську українець провів дві сутички.

Після поразки в чвертьфіналі від чемпіона Олімпійських ігор-2018 росіянина Абдулрашида Садулаєва (0:11) Мєшков зійшовся з латвійцем Домініком Петером у втішній сітці і переміг 4: 0.

Таким чином, українець отримав можливість поборотися за бронзу з грузином Іраклі Мтсутурі, який ставав третім на торішньому чемпіонаті світу U-23.

По ходу зустрічі Мєшков поступався з рахунком 0:6, але все ж зумів переломити хід сутички, за секунду до кінця зустрічі набравши переможне очко і здобувши сенсаційну медаль:

Нагадаємо, Ілона Прокопевнюк завоювала першу медаль збірної України на чемпіонаті Європи в Росії.

Джерело: xsport.ua