  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Українка Нікольченко виборола бронзу на Кубку світу з художньої гімнастики в Мінську (відео)

    • Розсилка
    <span>Фото: ФХГУ</span> - Українка Нікольченко виборола бронзу на Кубку світу з художньої гімнастики в Мінську (відео)
    Фото: ФХГУ

    Нікольченко була близька до того, щоб потрапити на п'єдестал і у вправах зі стрічкою

    Лідер збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко на Кубку світу в Мінську взяла бронзову медаль у вправах з обручем.

    За свій виступ українка отримала 19,100 бала.

    Срібним призером в цій дисципліні стала росіянка Олександра Солдатова, яка випередила українську гімнастку на 0,050 пункту, а золото завоювала білоруска Катерина Галкіна, яка записала в свій актив 19,750 балів.

    Примітно, що Нікольченко була близька до того, щоб потрапити на п'єдестал і у вправах зі стрічкою, але за підсумками змагань зупинилася на четвертому місці з 17,850 бала.

    Джерело: xsport.ua

    художня гімнастика Кубок світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ