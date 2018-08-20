Українка Нікольченко виборола бронзу на Кубку світу з художньої гімнастики в Мінську (відео)



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Фото: ФХГУ

Нікольченко була близька до того, щоб потрапити на п'єдестал і у вправах зі стрічкою

Лідер збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко на Кубку світу в Мінську взяла бронзову медаль у вправах з обручем.

За свій виступ українка отримала 19,100 бала.

Срібним призером в цій дисципліні стала росіянка Олександра Солдатова, яка випередила українську гімнастку на 0,050 пункту, а золото завоювала білоруска Катерина Галкіна, яка записала в свій актив 19,750 балів.

Примітно, що Нікольченко була близька до того, щоб потрапити на п'єдестал і у вправах зі стрічкою, але за підсумками змагань зупинилася на четвертому місці з 17,850 бала.

Джерело: xsport.ua