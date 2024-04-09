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Усик у патріотичній футболці готується до поєдинку з Ф'юрі (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Усик у патріотичній футболці готується до поєдинку з Ф'юрі (відео)
Український боксер тренується у футболці з написом Сімферополь

Переможець бою між Ф’юрі та Усиком стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик опублікував відео підготовки до поєдинку із володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Варто зазначити, що український боксер тренується у патріотичній футболці з написом Сімферополь.

Нагадаємо, бій Усика та Ф’юрі було перенесено на 18 травня. Початково він мав відбутися 17 лютого, але Тайсон отримав розсічення під час спарингу.

Переможець бою між Ф’юрі та Усиком стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті.

Останнім «абсолютом» у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс. Він у 1999 року в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF.

Раніше Усик зустрівся з Ф'юрі після важкої перемоги останнього над Френсісом Нганну. Після перемоги британця на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед поєдинком.

Теги: Тайсон Ф'юрі Сімферополь Олександр Усик Леннокс Льюїс бокс

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