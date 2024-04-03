Бій Усик – Ф'юрі. В андеркарді виступить ще один українець

Лапін востаннє виходив у ринг у лютому, коли відправив у нокаут 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі вже у другому раунді

Український боксер дебютував на професійному рингу у 2020 році

18 травня у саудівському Ер-Ріяді пройде боксерський вечір, головною подією якого стане історичний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Перед цим двобоєм, на розігріві пройде ще дев'ять боїв. Серед яких, 26-річний український боксер в напівважкій вазі Даніель Лапін (9-0, 3 КО) проведе поєдинок з португальцем Октавіу Пудівітром (9-1, 4 КО), повідомляє Суспільне.

Лапін востаннє виходив у ринг у лютому, коли відправив у нокаут 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі вже у другому раунді. Суперник українця Пудівітр свій останній бій провів у грудні 2023 року: технічним нокаутом здолав Хуана Боаду.

Український боксер дебютував на професійному рингу у 2020 році. З того часу провів дев’ять переможних боїв, з них три нокаутом. У серпні 2023 року завоював перший титул – IBO Continental у напівважкій вазі.

Нагадаємо, бій Усика та Ф’юрі було перенесено на 18 травня. Початково він мав відбутися 17 лютого, але Тайсон отримав розсічення під час спарингу.

Раніше Усик зустрівся з Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги британця на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.

До слова, суд оштрафував британського боксера Тайсона Ф'юрі, який невдовзі мав вийти на ринг з українцем Олександром Усиком.