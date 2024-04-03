Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бій Усик – Ф'юрі. В андеркарді виступить ще один українець

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бій Усик – Ф'юрі. В андеркарді виступить ще один українець
Лапін востаннє виходив у ринг у лютому, коли відправив у нокаут 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі вже у другому раунді
фото: Usyk-17 Promotions

Український боксер дебютував на професійному рингу у 2020 році

18 травня у саудівському Ер-Ріяді пройде боксерський вечір, головною подією якого стане історичний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Перед цим двобоєм, на розігріві пройде ще дев'ять боїв. Серед яких, 26-річний український боксер в напівважкій вазі Даніель Лапін (9-0, 3 КО) проведе поєдинок з португальцем Октавіу Пудівітром (9-1, 4 КО), повідомляє Суспільне.

Лапін востаннє виходив у ринг у лютому, коли відправив у нокаут 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі вже у другому раунді. Суперник українця Пудівітр свій останній бій провів у грудні 2023 року: технічним нокаутом здолав Хуана Боаду.

Український боксер дебютував на професійному рингу у 2020 році. З того часу провів дев’ять переможних боїв, з них три нокаутом. У серпні 2023 року завоював перший титул – IBO Continental у напівважкій вазі.

Нагадаємо, бій Усика та Ф’юрі було перенесено на 18 травня. Початково він мав відбутися 17 лютого, але Тайсон отримав розсічення під час спарингу.

Раніше Усик зустрівся з Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги британця на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.

До слова, суд оштрафував британського боксера Тайсона Ф'юрі, який невдовзі мав вийти на ринг з українцем Олександром Усиком.

Теги: бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Україна закликала МОК відсторонити олімпійського чемпіона Садулаєва, який підтримує війну
Україна закликала МОК відсторонити олімпійського чемпіона Садулаєва, який підтримує війну
Бій Усик – Ф'юрі. В андеркарді виступить ще один українець
Бій Усик – Ф'юрі. В андеркарді виступить ще один українець
Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через спортсменів РФ
Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через спортсменів РФ
Рекордсменка світу з РФ, яка підтримує Путіна і війну, відмовилася їхати на Олімпіаду
Рекордсменка світу з РФ, яка підтримує Путіна і війну, відмовилася їхати на Олімпіаду
Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»
Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»
Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу
Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
51K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
35K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
30K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
19K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5944
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Сьогодні, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Сьогодні, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Сьогодні, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua