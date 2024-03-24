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У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
фото: Кримський вітер

У Криму пролунало щонайменше сім вибухів

Вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

За попередньою інформацією, пролунало щонайменше сім вибухів. Чотири – у Сімферопольському районі, а три – в передмісті Сімферополя.

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи фото 1

Згодом канал повідомив про дим з боку селища Гвардійське та близько 20 вибухів.

За даними телеграм-каналу, є влучання у нафтобазу.

Офіційних коментарів ще немає. Також росіяни повідомили про перекриття Кримського мосту.

Нагадаємо, увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема, повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет. За словами Развожаєва, атака на Севастополь у ввечері 23 березня «була наймасованішою за останній час».

На тлі повідомлень про ракетну атаку на Севастополь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським військовим за бойову роботу.

Водночас фахівці OSINTtechnical заявили про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Теги: вибух Сімферополь Крим

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