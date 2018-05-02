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    Жахливе падіння чемпіонки світу зі спортивної гімнастики (відео)

    На одному зі змагань під час вправи спортсменка приземлилася на голову
    Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Морган Херд на одному зі змагань під час вправи приземлилася на голову після падіння з колоди. Про це повідомляє NBC. На щастя, спортсменка не отримала жодних травм. «Зрозуміло, що моя вправа на колоді вийшла не такою хорошою, як я очікувала. Але у мене все нормально»,
    • Сьогодні, 20:57
    • Розсилка
    Ембер Херд
    Ембер Херд

    На одному зі змагань під час вправи спортсменка приземлилася на голову

    Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Морган Херд на одному зі змагань під час вправи приземлилася на голову після падіння з колоди.

    Про це повідомляє NBC.

    На щастя, спортсменка не отримала жодних травм.

    «Зрозуміло, що моя вправа на колоді вийшла не такою хорошою, як я очікувала. Але у мене все нормально», - прокоментувала епізод спортсменка.

    Джерело: xsport.ua

    спортивна гімнастика
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