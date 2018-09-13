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    Жіноча збірна України грає матч відбору чемпіонату Європи проти Білорусі. Відео онлайн-трансляція

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    Жіноча збірна України грає матч відбору чемпіонату Європи проти Білорусі. Відео онлайн-трансляція

    Українки проводять другий матч у кваліфікації

    Жіноча збірна України з футзалу змагається за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2019 року.

    У другий день кваліфікаційного турнірі «синьо-жовті» грають зі збірною Білорусі.

    Матч розпочався о 19:30 за київським часом.

    Наразі українки поступаються 0:2.

    Нагадаємо, збірна України з футзалу розпочала свій виступ у відборі до Євро-2019 із драматичної нічиєї.

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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