Жіноча збірна України грає матч відбору чемпіонату Європи проти Білорусі. Відео онлайн-трансляція
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Українки проводять другий матч у кваліфікації
Жіноча збірна України з футзалу змагається за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2019 року.
У другий день кваліфікаційного турнірі «синьо-жовті» грають зі збірною Білорусі.
Матч розпочався о 19:30 за київським часом.
Наразі українки поступаються 0:2.
Нагадаємо, збірна України з футзалу розпочала свій виступ у відборі до Євро-2019 із драматичної нічиєї.