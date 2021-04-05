Американці відродили легендарний позашляховик у вигляді електромобіля

Концерн General Motors презентувала позашляховик Hummer EV SUV

Американський концерн General Motors відродив культовий Hummer у вигляді електричного позашляховика.

Панелі даху новинки знімні – секції можна демонтувати і помістити в передній багажник. З корми електричний позашляховик нагадує паливних попередників характерними вертикальними ліхтарями і запасним колесом, розміщеним на задніх дверях.

В топових комплектаціях «Хаммер» оснащено пневматичною підвіскою і шасі з керованими задніми колесами.

Стандартний дорожній просвіт становить 257 міліметрів, але на бездоріжжі кліренс може бути збільшений до 302 міліметрів. А в деяких версіях просвіт можно збільшити навіть до 404 міліметрів.

Навіть базовий позашляховик може штурмувати 660-міліметровий брід.

Позашляховик може бути виключно п'ятимісним. Інтер'єр виконаний нарочито брутально, приладова панель - цифрова діагоналлю 12,3 дюйма, тачскрін інформаційно-розважального комплексу трохи крупніше - 13,4 дюйма.

В максимальній комплектації Edition One електричний позашляховик має:

три мотори;

842 кінські сили потужності і 15 590 Нм крутного моменту;

запас ходу майже 500 кілометрів.

Такий автомобіль коштує близько 106 тисяч доларів. За доплату в п'ять тисяч доларів можна замовити 35-дюймові «грязьові» покришки, посилену підвіску, комплекс з 18 камер кругового огляду (в тому числі двох під днищем) і блокування диференціалів. З таким арсеналом автономність скоротиться до 450 кілометрів.

Hummer EV SUV

Більш доступні двомоторні версії теж передбачені:

«середнє» виконання EV2X – коштує 90 тисяч доларів, електродвигуни розвивають 634 кінські сили і 10 033 Нм, запас ходу - 480 кілометрів;

базова версія EV2 – коштує 80 тисяч доларів, має звичайну пружинну підвіску, відсутня повнокероване шасі, електросистема спрощена, автономність скорочена до 400 кілометрів.

Hummer EV SUV

Топ-версія Edition One добереться до покупців в першому кварталі 2023 року. EV2X з'являться у дилерів навесні 2023 року. А базовий EV2 затримається ще на рік.