Чи можна здати «євробляху» на запчастини

Що загрожує тим, хто вирішить не розмитнювати авто на європейських номерах, а захоче здати його на запчастини

Що робити з «євробляхой» - це, мабуть, найголовніше питання для більшості власників автомобілів на європейських номерах. Звісно, що найпростіша відповідь – це розмитнити автомобіль. Тим більш, що вже в червні набувають чинності нові – пільгові – правила розмитнення таких автомобілів.

Але далеко не всім цей варіант підходить. Адже, по-перше, не всі «євробляхи» відповідають пільговим умовам. По-друге, існує купа інших перешкод, які можуть не дозволити розмитнити автомобіль за спеціальними ставками. Про всі ці випадки «Главком.Техно» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Тож, що робити тим, хто не зможе, або не захоче розмитнювати свою «євроластівку»? Тут напрошується теж не менш очевидна відповідь – здати її на запчастини. На перший погляд варіант непоганий: не треба нічого платити державі, та ще й можна щось заробити.

Але не поспішайте з необдуманими рішеннями. Після того, як закінчиться пільговий період розмитнення «євроблях» - з 15 листопада 2021 року – на вас можуть чекати великі неприємності.

Наприклад, якщо авто ввозили особисто ви в митному режимі транзит, чи тимчасове ввезення, то здавши «євро бляху» на запчастини можна отримати митний штраф – 170 тисяч гривень.

Якщо ж навіть ви особисто не ввозили авто, якщо ви купували страховку на автомобіль, то інформація зі страхової компанії про те, що ви експлуатуєте автомобіль може бути передана до митних органів.

Тому, після закінчення строку на розмитнення митниця може викликати вас для уточнення інформації, з якою метою ви купували страховку та може скласти протокол на ті самі 170 тисяч гривень.

Третє, це якщо ви на «євроблясі» мали поліцейські штрафи, або були у ДТП. В такому разі інформацію про вас поліція передає на митницю і тому у разі не розмитнення автомобіля, чи не вивезення його до 15 листопада митниця може виписати штраф – і знов 170 тисяч гривень.

А ось якщо не підпадаєте під жоден з цих випадків, і ваш зв’язок з автомобілем неможливо відстежити, можете сміливо здавати машину на запчастини.

За матеріалами «Автоєвросила».