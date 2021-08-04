Один з найпопулярніших позашляховиків в Україні отримав спортивну версію (фото)

Новий Toyota Land Cruiser з індексом 300 отримав спортивну версію – GR Sport

Toyota представила спортивну версію одного з найулюбленіших позашляховиків українців – нового покоління Land Cruiser з індексом 300. Нову версію позашляховика – GR Sport – створено на основі досвіду Toyota на ралі «Дакар».

Одна з головних відмінностей GR Sport від звичайних версій – незалежна підвіска, яка керує передніми та задніми стабілізаторами. Вона полегшує керування автомобілем як на бездоріжжі, так і на асфальті.

GR Sport також отримав амортизатори із збільшеним ходом.

Серед зовнішніх фішок – індивідуальний дизайн переднього та заднього бампера, більш пристосованих до бездоріжжя.

В інтер'єрі також є зміни. Серед них – оздоблення з карбону, безліч логотипів GR Racing на сидіннях та кермі, а також на екрані запуску інформаційно-розважальної системи.

Інтер'єр GR Sport доступний у чорному або червоно-чорному кольорах.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport буде доступний як з 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 з турбонаддувом, так і з 3,3-літровим дизельним двигуном V6. Обидва двигуни в стандартній комплектації мають 10-швидкісну автоматичну коробку передач.

«Спортивний» Land Cruiser 300 коштуватиме:

бензинова версія – від $70 433;

дизельна версія – від $73 177.

Автомобіль згодом має з’явитися і в Україні. Продажі «звичайних» Land Cruiser 300 стартують на вітчизняному ринку вже цього місяця. А перше знайомство з новинкою в українських реаліях відбулося наприкінці липня, про що «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.