Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком

Одними з перших в світі новий позашляховик Toyota отримали поліцейські з Еміратів

Зовсім недавно Toyota презентувала нове покоління свого легендарного позашляховика – Land Cruiser з індексом 300, за який в топовій комплектації просять майже 100 тисяч доларів. В більшості країн світу новинка навіть ще не з’явилася в автосалонах. Але декому пощастило отримати новий «Крузак» одними з перших.

Наприклад, «щасливий квиток» випав правоохоронцям, які відомі на весь світ саме своїми дорогими автомобілям. Мова йде про поліцію Об’єднаних Арабських Еміратів. На службу в міста Дубай і Абу-Дабі «заступили» три Land Cruiser 300.

Машини отримали біло-зелену, біло-синю і жовто-синю лівреї (в залежності від підрозділів силових структур).

Якими двигунами оснащені позашляховики, невідомо. Але у будь-якому випадку один з трьох агрегатів:

бензиновий 3,5-літровий турбо потужність 409 кінських сил;

бензиновий 4-літровий «атмосферник» потужністю 282 кінські сили;

турбодизель 3.3-літровий, потужність якого невідома.

Всі агрегати поєднуються тільки з 10-ступінчастим «автоматом» і системою повного приводу.

Toyota Land Cruiser 300 було презентовано на початку червня 2021 року. Новинка отримала «позашляхову» та міську версії. Також у автомобіля з'явилося більше електроніки і всі сучасні системи безпеки.

Детально про новий Land Cruiser «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.