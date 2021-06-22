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    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком

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    Toyota Land Cruiser 300 - Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Toyota Land Cruiser 300
    Фото з відкритих джерел

    Одними з перших в світі новий позашляховик Toyota отримали поліцейські з Еміратів

    Зовсім недавно Toyota презентувала нове покоління свого легендарного позашляховика – Land Cruiser з індексом 300, за який в топовій комплектації просять майже 100 тисяч доларів. В більшості країн світу новинка навіть ще не з’явилася в автосалонах. Але декому пощастило отримати новий «Крузак» одними з перших.

    Наприклад, «щасливий квиток» випав правоохоронцям, які відомі на весь світ саме своїми дорогими автомобілям. Мова йде про поліцію Об’єднаних Арабських Еміратів. На службу в міста Дубай і Абу-Дабі «заступили» три Land Cruiser 300.

    Машини отримали біло-зелену, біло-синю і жовто-синю лівреї (в залежності від підрозділів силових структур).

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    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком
    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком

    Якими двигунами оснащені позашляховики, невідомо. Але у будь-якому випадку один з трьох агрегатів:

    • бензиновий 3,5-літровий турбо потужність 409 кінських сил;
    • бензиновий 4-літровий «атмосферник» потужністю 282 кінські сили;
    • турбодизель 3.3-літровий, потужність якого невідома.

    Всі агрегати поєднуються тільки з 10-ступінчастим «автоматом» і системою повного приводу.

    Toyota Land Cruiser 300 було презентовано на початку червня 2021 року. Новинка отримала «позашляхову» та міську версії. Також у автомобіля з'явилося більше електроніки і всі сучасні системи безпеки.

    Детально про новий Land Cruiser «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Toyota Toyota Land Cruiser
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    Поліцейські похизувалися великим дорогим позашляховиком