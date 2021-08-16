З’явилися подробиці про найпопулярніший в Україні позашляховик нового покоління

Японські журналісти дізналися, коли з’явиться нове покоління Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярнішого позашляховика в Україні

У мережі з'явилася нова інформація про дату дебюту нового покоління Toyota Land Cruiser, який входить в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні та є вітчизняним бестселером серед позашляховиків.

За даними японського видання Creative Trend, яке посилається на інсайдерів, прем'єра Prado може відбутися влітку 2022 року, через рік після «старшого брата» - Land Cruiser 300, який нещодавно дебютував в Україні.

Prado нового покоління збереже рамну конструкцію і отримає зовнішні поновлення того ж масштабу, що і Land Cruiser 300. У триряднім салоні з сімома посадочними місцями з'являться більш якісні матеріали обробки і сучасна електроніка.

Очікується, що новинку з індексом 250 побудують на спрощеній версії платформи TNGA-F (GA-F), на якій побудований «трьохсотий» позашляховик. Це дозволить знизити масу в порівнянні з попереднім поколінням і поліпшити керованість, але зберегти позашляховий потенціал.

«Топовим» версіями Prado може дістатися гідравлічна система стабілізації кузова.

У лінійку двигунів може увійти 2,8-літровий дизель, потужність якого підняли до 200 кінських сил, а крутний момент – до 500 Нм.

Однак, за деякими даними, мотор все ж відправлять у відставку і замінять «турбодизелем» V6 об'ємом 3,3 літра, який на Land Cruiser 300 видає 299 «коней» і 700 Нм. Альтернативою може стати бензиновий мотор об’ємом 3.5 літра, який розвиває 415 «коней» і 650 Нм.

Крім цього, Land Cruiser Prado може вперше отримати гібридну силову установку. Ймовірно, її побудують на базі бензинового мотора об’ємом 2,5 або 2,7 літра. Однак така версія з'явиться не раніше 2023 року.

Гібридний варіант збираються додати і Land Cruiser 300: повідомлялося, що японські інженери працюють над новою електрифікованої силовою установкою з дизельним двигуном, яка згодом дістанеться і іншим повнопривідним моделям марки.