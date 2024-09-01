Росія робить усе, аби розсварити Україну та Польщу. Як протидіяти

Українська держава сьогодні, у якій живуть і українці, і поляки і громадяни іших походжень має демонструвати найвищі приклади гуманізму і збереження пам'яті про усіх замордованих

«Жодні політичні ігри і російські спецоперації не стримають поразки імперії зла і зміцнення українсько-польської єдності у ЄС і НАТО»

Не майте сумнівів. Росія буде використовувати історичні суперечності з Польщею для блокування входження України у НАТО і ЄС. У нас справді були різні періоди у стосунках. І завжди Росія використовувала конфлікти на свою користь.

Як уникнути цього зараз, щоб зберегти Україну, а насправді і Польщу?

Лише через визнання болючої правди обома сторонами. Були поляки, які знущалися з українців катували і нищили їх, були українці, які вбивали мирне польське населення, були поляки, які вбивали мирне українське населення.

От тільки все це було не в Українській державі, якої тоді не існувало. Навіть навпаки, існуюче державне утворення, УНР було союзником Польської держави.

Українська держава сьогодні, у якій живуть і українці, і поляки і громадяни іших походжень має демонструвати найвищі приклади гуманізму і збереження пам'яті про усіх замордованих.

Тоді жодні політичні ігри і російські спецоперації не стримають поразки імперії зла і зміцнення українсько-польської єдності у ЄС і НАТО.