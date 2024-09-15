«Україна проти будь-якої заморозки війни». Офіс президента спростовував інформацію Bild

Офіс президента зауважив, що видання Bild не могло знати про що йдеться у «плані перемоги» Зеленського

Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

«Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить», – йдеться у заяві, оприлюдненій радником президента з питань комунікацій Дмитром Литвином.

Офіс президента зауважив, що видання Bild не могло знати про що йдеться у «плані перемоги», адже ті, хто готували його, не поширювали деталей. Також зазначається, що для України важливо, щоб США підтримали план, а не капітуляцію чи заморозку війни.

Відомо, що «план перемоги» для початку представлять США, адже, за словами Офісу президента, вони здатні забезпечити реалізацію його наповнення.

Нагадаємо, що Bild поширило інформацію щодо того, що Зеленський готовий до локальної заморозки війни в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.

Як стало відомо, Зеленський розкрив деякі деталі «плану перемоги» делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі в Італії.