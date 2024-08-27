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Politico: РФ використовує Telegram для зв'язку на полі бою і організації диверсій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Politico: РФ використовує Telegram для зв'язку на полі бою і організації диверсій
фото: Bloomberg

Російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії «не виявило реального інтересу» в цьому

Telegram широко використовується російськими військовими для зв’язку на полі бою через проблеми з розгортанням власної системи безпечного зв’язку. Для РФ це також інструмент вербування диверсантів і розповсюдження пропаганди. Про це пише Politico.

«Практично затримали начальника зв'язку російської армії», – цитує видання повідомлення у Telegram одного з російських військових блогерів щодо затримання Дурова.

Інший блогер повідомив, що російські фахівці працюють над альтернативою Telegram, але Головне управління зв’язку російської армії «не виявило реального інтересу» в тому, щоб отримати таку систему на озброєння російських військ.

«Росіяни все роблять через Telegram. Вони вербують агентів і людей для протидії. Сьогодні в Україні популярна кампанія з вербування людей, які б палили українські військові автомобілі. І це досить успішно. З його допомогою вони координують свої військові дії», – сказав виданню Назар Токар, керівник Kremlingram, групи активістів-розслідувачів, які вивчають безпеку Telegram і його потенційні зв'язки з Кремлем.

Тоді, коли Кремль обмежив більшість інших платформ соціальних мереж, Telegram не був заборонений або обмежений. Це попри те, що Дуров, згідно з його ж словами, втік з Росії в 2014 році після того, як Кремль вимагав доступу до даних його попередньої соціальної мережі Вконтакте про українських продемократичних протестувальників, які брали участь у революції 2014 року .

На думку Токара, Telegram набагато важливіший для Росії, ніж для України.

«Я думаю, що росіяни панікують, тому що вони намагаються передбачити можливі результати для свого важливого інструменту комунікації та намагаються захистити себе та видалити звідти інформацію. Але все залежатиме від уряду Франції та судів – чи посадять вони Дурова, чи домовляться і відпустять його, а він у відповідь надасть їм якусь інформацію – ми поки не знаємо», – сказав він. 

Нагадаємо, французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями. 

Як повідомлялося, французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

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Теги: Telegram росіяни

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