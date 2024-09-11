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Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд Британії закликав Росію повернутися в ОБСЄ
Комітет Ради Федерації з міжнародних справ раніше прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ
фото з відкритих джерел

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі схвалила резолюцію, у якій визнала дії РФ геноцидом українського народу

Велика Британія закликала Російську Федерацію відновити взаємодію з Форумом зі співробітництва в галузі безпеки, а також припинити війну в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Військово-політичний радник британської делегації в ОБСЄ Анкур Нараян у своєму виступі у Відні заявив, що якщо Росія дійсно хоче миру, то може забезпечити виконання кількох пунктів для цього.

«Росія стверджує, що хоче миру. Мир вона може забезпечити, якщо відведе всі свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України. Росія стверджує, що вона серйозно налаштована на діалог і зменшення ризиків. Якщо це правда, вона повинна серйозно і професійно відновити взаємодію з ОБСЄ, яка збирається щотижня, відповідно до мандату, наданого нашими міністрами», – наголосив він.

Нагадаємо, комітет Ради Федерації з міжнародних справ прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Як повідомлялося, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) схвалила резолюцію, у якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. Про це повідомив народний депутат Верховної ради, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram.

Раніше повідомлялося, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові».

До слова, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати

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Теги: війна росія ОБСЄ Велика Британія уряд

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