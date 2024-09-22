Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина

Раніше у Росії звільняли та ув'язнювали деяких популярних та ефективних командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій

У Росії арештували командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимира Новікова з позивним «Бєлий», який воював в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 13 вересня відбулося затримання командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимир Новіков. Російська акторка Яна Попловська, яка одна із перших повідомила про це, опублікувала звернення до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт. Вона зазначила, що чоловік «відіграв ключову роль» у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки, а також має три державні ордени за мужність.

Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Новікова, а Бєлоусов досі не відповів на жодні звернення.

У звіті йдеться, прихильники російського військового заявили, що його нібито заарештували після того, як він спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики окупантам. Решта блогерів вважає, що військове командування РФ було незадоволене ініціативами Новікова з навчання російських солдатів.

Аналітики зауважили, що раніше у Росії звільняли та ув'язнювали деяких популярних та ефективних командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій і постійних проблем.

Раніше, Кремль заарештував начальника бронетанкової служби Центрального військового округу 18 вересня за підозрою в отриманні великого хабаря.

Також наприкінці серпня в Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії. Син Попова, Роман, два роки торгував військовою формою та амуніцією через інтернет.