Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина
Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Володимира Новікова
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше у Росії звільняли та ув'язнювали деяких популярних та ефективних командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій

У Росії арештували командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимира Новікова з позивним «Бєлий», який воював в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 13 вересня відбулося затримання командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимир Новіков. Російська акторка Яна Попловська, яка одна із перших повідомила про це, опублікувала звернення до міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт. Вона зазначила, що чоловік «відіграв ключову роль» у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки, а також має три державні ордени за мужність.

Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Новікова, а Бєлоусов досі не відповів на жодні звернення.

У звіті йдеться, прихильники російського військового заявили, що його нібито заарештували після того, як він спробував зупинити чеченців, які постачали наркотики окупантам. Решта блогерів вважає, що військове командування РФ було незадоволене ініціативами Новікова з навчання російських солдатів.

Аналітики зауважили, що раніше у Росії звільняли та ув'язнювали деяких популярних та ефективних командирів, які висловлювали занепокоєння з приводу темпів російських операцій і постійних проблем.

Раніше, Кремль заарештував начальника бронетанкової служби Центрального військового округу 18 вересня за підозрою в отриманні великого хабаря.

Також наприкінці серпня в Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії. Син Попова, Роман, два роки торгував військовою формою та амуніцією через інтернет.

Читайте також:

Теги: росія росіяни путін путінський режим військові арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Смоленській області працювали системи ППО
Нічна атака безпілотників на Смоленську область: виникла пожежа (відео)
15 вересня, 08:16
Попередня оцінка економічних збитків в Курській області внаслідок наступу ЗСУ нібито становить майже $1 млрд
Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
11 вересня, 15:52
Частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з 45% 2021 року до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився
ЄС готовий зупинити транзит російського газу через Україну
11 вересня, 15:09
Україна має досвід стабілізації і скорочення рівня державного боргу після гарячої фази війни на Донбасі у 2014-2015 роках
Державний борг України від початку війни збільшився удвічі: Гетманцев оцінив ситуацію
1 вересня, 15:43
Із близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей
Росіяни стирають її з лиця землі: ЗСУ повідомили про ситуацію у Суджі
31 серпня, 17:59
Росіяни заявили, що в готелі нібито перебували «іноземні інструктори ЗСУ»
Росіяни вигадали причину, навіщо обстріляли готель у Кривому Розі
27 серпня, 08:49
Дмитро Плетенчук розповів, як росіяни намагаються захистити Керченський міст
Як РФ намагається захистити Кримський міст? Відповідь Військово-морських сил
25 серпня, 11:52
Під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 кв. км території Курської області
Операція в Курській області поставила РФ перед складним вибором – розвідка Естонії
23 серпня, 21:59
Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
22 серпня, 21:00

Соціум

Росія отримала від Ірану ракети без пускових установок: чи це проблема для окупантів
Росія отримала від Ірану ракети без пускових установок: чи це проблема для окупантів
Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина
Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина
Удар по арсеналу у Торопці: скільки боєприпасів втратила Росія
Удар по арсеналу у Торопці: скільки боєприпасів втратила Росія
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
47K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
15K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
14K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua