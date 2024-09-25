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В Україні з'явилися перші електромобілі Xiaomi: подробиці та ціни (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні з'явилися перші електромобілі Xiaomi: подробиці та ціни (фото)
Xiaomi SU7 привезли в Україну
фото: auto.ria.com

Перший електромобіль Xiaomi – обтічний седан Е-класу

В Україну почали продавати електромобілі Xiaomi SU7. Перші авто вже привезли з Китаю. Інформація про них з’явилася на сайті Auto.ria.

Xiaomi SU7 – електричний седан Е-класу
Xiaomi SU7 – електричний седан Е-класу
фото: auto.ria.com

Ціна Xiaomi SU7 в Україні становить від 37 500 до 44 300 доларів (залежно від версії моделі) за вживані авто з невеликим пробігом. Судячи з фото, електрокар виставили у шоурумі одного з автосалонів у Дніпрі.

Запас ходу електрокара сягає 830 км
Запас ходу електрокара сягає 830 км
фото: auto.ria.com

Новий Xiaomi SU7 досить багато оснащений: є панорамний дах, роздільний клімат-контроль, електропакет, підігрів крісел та керма, масаж сидінь, камери кругового огляду, великий тачскрін, проєкція на лобове скло, набір систем безпеки.

У салоні встановлений великий тачскрін
У салоні встановлений великий тачскрін
фото: auto.ria.com

Нагадаємо, що новий Xiaomi SU7 – п’ятиметровий седан Е-класу з обтічним дизайном. Модель позиціонують, як доступнішу альтернативу Tesla Model S та Porsche Taycan. Авто має два багажники: 517-літровий задній та 105-літровий передній.

Електромобіль Xiaomi SU7 доступний у задньопривідній 300-сильній та повнопривідній 673-сильній модифікаціях. Розгін до сотні займає від 2,78 до 5,28 с. Топовий варіант седана здатен розвинути 265 км/год.

Електромобіль Xiaomi досить багато оснащений
Електромобіль Xiaomi досить багато оснащений
фото: auto.ria.com

Для Xiaomi SU7 2024 пропонують батареї ємністю від 73,6 до 101 кВт∙год. Заявлений запас ходу електрокара – від 700 до 830 км.

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Джерело
Теги: Електромобілі автомобіль Україна Xiaomi

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