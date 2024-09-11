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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Дебати Гарріс і Трампа. Короткий аналіз їх висловлювань про Україну

glavcom.ua
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Дебати між Гарріс та Трампом завершились, але питання України залишилось без ясної відповіді
колаж: glavcom.ua

Українському питанню на дебатах присвятили окремий блок

Дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа закінчились – як і очікувалось, динаміка була геть іншою, ніж на попередніх дебатах між Трампом і Байденом. Не буду вдаватися у деталі, але виділю найголовніше, що стосується України. Цьому на дебатах присвятили окремий блок. Далі – переказ основного, що сказали кандидати.

Ведучий (до Дональда Трампа): Я хочу поставити вам дуже просте запитання. Чи хочете ви, щоб Україна перемогла у цій війні?

Трамп: Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше, ніж ті числа, які вони вам показують. І ми витратили 250 млрд чи більше – тому що Байден і Камала не мають сміливості сказати Європі, як я сказав НАТО: «Або ви платите, або ми не будемо вас захищати». Я дуже добре знаю Зеленського, я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними, і вони мене поважають. Вони не поважають Байдена. З якого дива його поважати? Я вирішу це ще до того, як стану президентом, якщо переможу. Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталось. Байден не мав уявлення, як це зупинити, і тепер загинули мільйони людей, і стає тільки гірше. Це може призвести до Третьої світової – а ми навіть не знаємо, де наш президент. Вони викинули його з кампанії, наче пса. Ми навіть не знаємо, чи досі він президент!

Ведучий: Хочу уточнити: чи вважаєте ви, що перемога України – у найкращих інтересах США?

Трамп: У найкращих інтересах США – закінчити цю війну, вирішити її, домовитися про угоду. Ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів.

Ведучий (до Камали Гарріс): Як головнокомандувач, у разі свого обрання, як би ви поводилися з Путіним, і чи відрізнялися б ваша політика від того, що ми бачимо від президента Байдена?

Камала: Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть. І це не те, ким ми є як американці. Давайте розберемося. Я бачилася із Зеленським за кілька днів до вторгнення Росії. ​​Я поділилася з ними даними американської розвідки про те, як він міг захиститися. Кілька днів потому я вирушила на східний фланг НАТО, до Польщі та Румунії, і ми об’єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, «Джавелінам», «Абрамсам», які ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі.

Трамп (у відповідь): Путін сидів би у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би у Москві набагато щасливішим, ніж зараз. Але зрештою, у нього є те, чого немає в інших, у нього ядерна зброя – і ніхто про це не говорить! І можливо, він її використає. Але щоб ви зрозуміли: вони послали Камалу на мирні переговори ще до початку війни. Через три дні Путін вторгся – бо все, що вона говорила, було слабким і дурним. Вона була посланцем! Її послали на переговори з Зеленським і Путіним, а через три дні почалася війна, такий-от у неї талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива перемовниця.

Камала (у відповідь): Коли я їздила на зустріч із Зеленським, а я зустрічалася з ним уже п’ять разів. Це було про те, що Америка має бути лідером, який дотримується міжнародних правил. Лідером, який виявляє силу, розуміючи, що альянси в усьому світі залежать від нашої здатності піклуватися про друзів, а не віддавати перевагу нашим ворогам. Президент США є головнокомандувачем, і американський народ має право покладатися на президента, який розуміє важливість ролі та відповідальності Америки – і відстоює наші принципи, а не продає їх заради особистих лестощів.

Ось основне, на мій погляд, з українського блоку. По суті, ні Трамп, ні Гарріс на запитання прямо не відповіли. Були також інші згадки про Україну в іншій частині дебатів – Камала сказала, що світові лідери насміхаються над Дональдом Трампом. На що той згадав про Віктора Орбана і його слова про те, що Трампа поважали у Китаї, Північній Кореї та Росії – на відміну від Джо Байдена. І нагадав заяву Путіна про підтримку Камали Гарріс на цих виборах.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп політика Україна переговори Камала Гарріс США новости вибори у США росія війна путін

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