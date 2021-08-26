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    Експерт назвав автомобіль, який стане провалом Ілона Маска

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    Електричний пікап Tesla Cybertruck - Експерт назвав автомобіль, який стане провалом Ілона Маска
    Електричний пікап Tesla Cybertruck
    Фото: Tesla

    Відомий американський інвестор вважає, що одну з майбутніх новинок Tesla чекає провал

    Популярний інвестор, колишній менеджер гедж-фондів та телеведучий Джим Крамер заявив, що «першою катастрофою» Ілона Маска стане пікап Tesla Cybertruck. Про це повідомляється на YouTube-каналі Jim Cramer & TheStreet.

    «Ця річ не просто потворна. Ви повинні любити Tesla, щоб купити це. Мені все ще подобається Tesla, але я думаю, що цей пікап стане катастрофою. Його (Маска – прим.) перша катастрофа», – сказав Крамер.

    Інвестор зазначив, що Cybertruck викликає біль в очах і вважає, що люди будуть шоковані, коли побачать автомобіль на дорогах. Натомість він запропонував краще купити Ford F-150, який є найпопулярнішим пікапом в США та отримає електричну версію.

    Крамер не єдиний, хто висловлює занепокоєння щодо пікапа Tesla. Навіть Маск висловив сумнів щодо його успіху. Він каже, що є можливість, що електрокар провалиться через свій вигляд, але йому байдуже, тому що він сильного полюбив це авто.

    Поки що невідомо, коли взагалі з’явиться серійна версія Cybertruck. Спочатку Tesla планувала розпочати поставки пікапа у 2021 році. Але пізніше вирішила відкласти виробництво на рік.

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    Джерело: tsn.ua

    Теги: Електромобілі Tesla Tesla Cybertruck
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    Експерт назвав автомобіль, який стане провалом Ілона Маска