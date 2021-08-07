Електромобіль Tesla знищив гараж пенсіонера (відео)

В гаражі американського пенсіонера загорівся електричний седан Tesla Model S

Згорів черговий електромобіль Tesla. І цього разу електрокар встиг знищити гараж, у якому він заряджався.

Як повідомляє The Washington Post, Tesla Model S 85, випущена в 2013 році, загорілася вночі в гаражі в місті Сан-Рамон, Каліфорнія. Вогонь швидко ріс, перетворившись на пожежу з вибухами, які вибили металеві двері гаража. На щастя, ніхто не постраждав.

Власник електромобіля, пенсіонер Йоги Віндум, розповів журналістам, що проспав перше попередження про перервану зарядку. Воно прийшло на його телефон приблизно о пів на шосту ранку.

В цей час в його гаражі загорілася Tesla Model S, що заряджалася. Полум'я швидко перекинулося на ще одну Model S, що стояла поруч, а потім охопило весь гараж.

Власники електрокарів, Йоги і його дружина Керолін, прокинулися від сигналізації, що спрацювала і встигли покинути будинок. Пожежні, які прибули на виклик, пізніше розповіли, що асфальт у гаража настільки нагрівся, що по ньому було неможливо ходити. За даними екстрених служб, причиною загоряння могла стати система терморегулювання електрокара.

Постраждала сім'я вирішила більше не зв'язуватися з електрокарами: компенсацію, виплачену страховою компанією, Віндуми витратили на Audi з бензиновим двигуном. За їх словами, Tesla не виявила жодного інтересу до трагедії. Вигорілі остови електрокарів кілька тижнів чекали фахівців з «Тесли», які повинні були визначити точну причину пожежі, але вони так і не з'явилися.

Це вже не перша новина про загоряння електромобілів Tesla цього літа. В липні загорілася новинка компанії. Найпотужніша версія Model S у модифікації Plaid спалахнула під час руху. Водій дивом вижив – електроніка через загоряння дала збій і заблокувала двері, через що чоловік не зміг відразу вибратися з салону. Детально про цей інцидент – за посиланням.