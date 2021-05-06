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    Експерти назвали автомобілі, у яких в Україні найчастіше скручують пробіг

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    Найчастіше пробіг скручують на стареньких Kia Optima - Експерти назвали автомобілі, у яких в Україні найчастіше скручують пробіг
    Найчастіше пробіг скручують на стареньких Kia Optima
    Фото з відкритих джерел

    Названо моделі автомобілів, на яких в Україні найчастіше скручують пробіг

    Експерти Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-базару вживаних автомобілів – склали рейтинг моделей, на яких перекупи найчастіше скручують пробіги.

    Рейтинг опубліковано у вигляді діаграми, на якій біля кожної окремої моделі наведені частка пропозицій з виявленими «скрутками» у відношенні до загального обсягу пропозицій.

    Тобто, наприклад, якщо біля якоїсь певної моделі вказано значення 33%, це значить, що близько третини таких авто, запропонованих до продажу, мають змінені показники лічильника пробігу.

    Дані: Auto.Ria
    Дані: Auto.Ria

    Експерти відзначають, що популярна думка про те, що автівки зі «скрутками» зазвичай продаються за зниженими цінами, не відповідає дійсності.

    «Насправді ж вони (автомобілі зі скрученим пробігом – ред.) «розчинені» між усіма пропозиціями, бо саме на це й роблять ставку шахраї: продати за завищеною ціною те авто, яке насправді стільки не коштує, видаючи його за «свіже» та з «чесним» пробігом, часом навіть «підтвердженим» сервісними книжками чи іншими паперами», - йдеться у дослідженні.

    Тож якщо плануєте невдовзі купити вживане авто – обирайте варіант серед тих пропозицій, які мають перевірений VIN-код та дані про останній зафіксований пробіг.

    Теги: автомобіль авторинок
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