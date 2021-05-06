Експерти назвали автомобілі, у яких в Україні найчастіше скручують пробіг

Названо моделі автомобілів, на яких в Україні найчастіше скручують пробіг

Експерти Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-базару вживаних автомобілів – склали рейтинг моделей, на яких перекупи найчастіше скручують пробіги.

Рейтинг опубліковано у вигляді діаграми, на якій біля кожної окремої моделі наведені частка пропозицій з виявленими «скрутками» у відношенні до загального обсягу пропозицій.

Тобто, наприклад, якщо біля якоїсь певної моделі вказано значення 33%, це значить, що близько третини таких авто, запропонованих до продажу, мають змінені показники лічильника пробігу.

Дані: Auto.Ria

Експерти відзначають, що популярна думка про те, що автівки зі «скрутками» зазвичай продаються за зниженими цінами, не відповідає дійсності.

«Насправді ж вони (автомобілі зі скрученим пробігом – ред.) «розчинені» між усіма пропозиціями, бо саме на це й роблять ставку шахраї: продати за завищеною ціною те авто, яке насправді стільки не коштує, видаючи його за «свіже» та з «чесним» пробігом, часом навіть «підтвердженим» сервісними книжками чи іншими паперами», - йдеться у дослідженні.

Тож якщо плануєте невдовзі купити вживане авто – обирайте варіант серед тих пропозицій, які мають перевірений VIN-код та дані про останній зафіксований пробіг.