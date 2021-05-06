Експерти назвали автомобілі, у яких в Україні найчастіше скручують пробіг
Названо моделі автомобілів, на яких в Україні найчастіше скручують пробіг
Експерти Auto.Ria – найбільшого в Україні онлайн-базару вживаних автомобілів – склали рейтинг моделей, на яких перекупи найчастіше скручують пробіги.
Рейтинг опубліковано у вигляді діаграми, на якій біля кожної окремої моделі наведені частка пропозицій з виявленими «скрутками» у відношенні до загального обсягу пропозицій.
Тобто, наприклад, якщо біля якоїсь певної моделі вказано значення 33%, це значить, що близько третини таких авто, запропонованих до продажу, мають змінені показники лічильника пробігу.
Експерти відзначають, що популярна думка про те, що автівки зі «скрутками» зазвичай продаються за зниженими цінами, не відповідає дійсності.
«Насправді ж вони (автомобілі зі скрученим пробігом – ред.) «розчинені» між усіма пропозиціями, бо саме на це й роблять ставку шахраї: продати за завищеною ціною те авто, яке насправді стільки не коштує, видаючи його за «свіже» та з «чесним» пробігом, часом навіть «підтвердженим» сервісними книжками чи іншими паперами», - йдеться у дослідженні.
Тож якщо плануєте невдовзі купити вживане авто – обирайте варіант серед тих пропозицій, які мають перевірений VIN-код та дані про останній зафіксований пробіг.