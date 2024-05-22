Евакуацію автомобілів на час війни можуть заборонити: деталі нового законопроєкту

Депутати хочуть заборони евакуацію машин, але водночас хочуть посилити штрафи за порушення правил паркування

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №9092-3, який передбачає введення обмежень на евакуацію автомобілів під час воєнного стану. Документ підтримали 234 народних депутати, повідомив у себе в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Проєкт закону вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і забороняє евакуювати припарковані з порушеннями автомобілі під час дії правового режиму воєнного стану. Крім того, передбачається, що не буде проводитися евакуація авто із двигунами внутрішнього згоряння, які припарковані на місцях для електромобілів.

Водночас, відповідальність за порушення правил зупинки і стоянки посилили. Так, штраф за незаконне паркування на місцях для осіб з інвалідністю зросте до 1700 грн, а за зупинку та стоянку авто з ДВС на місцях для електрокарів – до 850 грн.

Попереду на законопроєкт чекає друге читання. Зміни до КУпАП наберуть чинності у разі прийняття документа в цілому, підпису президента та публікації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів замість закону, який діяв з 2005 року. Проєкт закону №8300 підтримали 294 народних обранців. Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію.

Згідно з законом упродовж двох років поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями. За словами депутата Данила Гетманцева, ринок уживаних автомобілів до війни становив 1,7 млн автомобілів на рік, 2023 року – 780 тис., а 2024-го очікується зростання до 1,5 млн. При цьому, зазначив він, лише 2,5 % авто з пробігом продають «у білу».