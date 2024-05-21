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Верховна Рада схвалила реформу автострахування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада схвалила реформу автострахування
Законопроєкт передбачає дієвий механізм відшкодування страхових виплат
фото з відкритих джерел

Проєкт закону №8300 підтримали 294 народних обранців

Верховна Рада ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів замість закону, який діяв з 2005 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проєкт закону №8300 підтримали 294 народних обранців.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше 800 тис. грн на одну страхову подію.

Згідно з законом упродовж двох років поетапно збільшаться суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб

Крім того, упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 млн гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до не менше ніж 52 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих

Також закон:

  • запроваджує швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (до 90 днів);
  • розширює застосування європротоколу – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;
  • запроваджує порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу.

Нагадаємо, впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Однак порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку впала на 14%.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями.

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Теги: Ярослав Железняк депутат автомобіль страхування Верховна Рада

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