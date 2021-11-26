Французи показали повітряний електромобіль з гвинтами замість коліс (відео)

Французька компанія презентувала концепт автомобіля, який працює як квадрокоптер

Французька Renault показала незвичну новинку – гібрид електромобіля та квадрокоптера, який називається Renault Air4. До своєї нової розробки французи ставляться дуже серйозно.

«Це не концепт і не жарт, Air4 – це реальний електромобіль з вертикальним зльотом і посадкою», – ідеться під відео, яке демонструє аеромобіль у дії.

Кузов хетчбека виготовлений з вуглецевого волокна. Air4 має чотири дволопатевих гвинти замість коліс, причому доступ водія у кабіну здійснюється шляхом підняття усього кузову на передніх шарнірах.

Пропелери можуть створювати 95 кг вертикальної тяги кожен, що в сумі дає 380 кг.

Повітряний автомобіль досягає горизонтальної максимальної швидкості у 26 метрів на секунду з максимальним нахилом 70 градусів.

Максимальна висота польоту Air4 – 700 метрів, зі швидкістю зльоту 14 метрів на секунду. Але з міркувань безпеки ця швидкість обмежена 4 м/с.

Автомобіль живиться від акумуляторів ємністю 22 тис. міліампер-годин.

Декілька років тому схожий проєкт презентували винахідники із Німеччини. Щоправда, за основу вони взяли не автомобіль, а звичайну ванну. Вигляд цей аеромобіль мав не такий ефектний, як Air4. Проте, німці продемонстрували набагато більший функціонал. Один із розробників злітав на ванні у магазин.

Ванну зі встановленим кріслом у повітря піднімають прикріплені з боків шість гвинтів, аналогічних тим, що встановлюються на квадрокоптери.

Управління ванною, що літає, здійснюється за допомогою пульта, схожого на ті, якими зазвичай керують іграшковими автомобілями на радіоуправлінні.