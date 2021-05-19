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    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»

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    Dacia Bigster - Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Dacia Bigster
    Фото: Dacia

    Компанія Dacia, що виробляє популярний в Україні Duster, готує більш дорогий та просунутий кросовер

    Duster – один з бестселерів українського автомобільного ринку – отримає старшого «брата». Румунська Dacia, яка входить до складу групи Renault, готує більш просунутий та дорогий кросовер. Чи з’явиться він в Україні, ще невідомо.

    Новинка вже дебютувала на початку 2021 року під назвою Dacia Bigster. Але то був концепт. Хоча, можливо, серійна версія кросовера збереже це ім’я.

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    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»
    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»

    А ось тепер з’явилися патентні зображення нової моделі. І вона не дуже відрізняється від концепту.

    У продажу серійний «Бігстер» має з’явитися у 2022-му. Скоріш за все, він буде конкурувати за покупця з такими популярними в Україні кросоверами, як Toyota RAV4, Mazda CX-5, Hyundai Tucson та Kia Sportage.

    Яке технічне оснащення матиме Dacia Bigster (в Україні, скоріш за все, продаватиметься під маркою Renault), ще невідомо. Однак логічно припустити, що це будуть бензинові стурбовані агрегати невеликого об’єму – до двох літрів. За логікою часу, має з’явитися і гібридна версія. А ось на дизель, напевно, не варто чекати.

    Теги: Renault Dacia Bigster
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    Популярний в Україні кросовер отримає старшого «брата»