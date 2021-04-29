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    Українська армія вперше отримає техніку від світового виробника

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    Спеціальні автомобілі зв'язку на шасі Renault Trucks 4x4 - Українська армія вперше отримає техніку від світового виробника
    Спеціальні автомобілі зв'язку на шасі Renault Trucks 4x4
    Фото: Генштаб ЗСУ

    Збройні сили України вперше отримають військові автомобілі на базі вантажівок Renault

    Українська армія почала переходити на європейську техніку. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, вже скоро військові частини різних родів військ почнуть отримувати нову техніку на шасі Renault.

    Українські військові вперше отримають техніку від виробника зі світовим ім’ям. До цього для армії закуповувалися виключно українські КрАЗи та білоруські МАЗи. Також в останні роки в Європі були закуплені невеликі партії броньованих автомобілів Oncilla.

    Renault Trucks 4x4
    Renault Trucks 4x4

    Спеціальні автомобілі зв'язку, фото яких приведені Генеральним штабом, базуються на повнопривідних шасі Renault Trucks 4x4.

    «Новітня техніка яка надійде на озброєння, якісно змінить можливості технічної складової системи управління, яку розгорнуто, та на етапах її нарощування під час виконання завдань за призначенням», - йдеться у повідомленні Генштабу.

    Теги: армія Renault
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