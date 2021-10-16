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    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу

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    Lucid Gravity має бути найбільш далекобійним електричним кросовером - Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу
    Lucid Gravity має бути найбільш далекобійним електричним кросовером
    Фото: Lucid Motors

    Розробник найбільш далекобійного електромобіля у світі представив нову модель – великий кросовер

    Американський стартап Lucid Motors презентував нову модель – великий кросовер Gravity. Про новинку мало що відомо. Але вже зараз можна стверджувати, що це буде найбільш далекобійний електромобіль у своєму класі.

    Таке твердження дозволяє зробити перша модель виробника – електричний седан Lucid Air, який після випробувань у США продемонстрував найкращий показник запасу ходу серед сучасних електричних авто, обійшовши Tesla Model S та Mercedes EQS.

    Без підзарядки Lucid Air за циклом EPA – найбільш суворим серед сучасних – проїжджає близько 840 кілометрів. Скоріш за все, у Gravity буде приблизно той самий показник.

    Що відомо про найкращий електромобіль за запасом ходу, дивіться за цим посиланням.

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    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу
    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу
    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу
    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу
    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу

    Що ж стосується Lucid Gravity, відомо, що серійна версія електричного кросовера з’явиться не раніше 2023 року. Автомобіль запозичить стилістику седана Air, повторюючи мало не всі лінії, з поправкою на інші габарити.

    Технічні характеристики поки не розголошуються, проте західні журналісти припустили, що Gravity представлять в двох і тримоторній версії. У першому випадку віддача силової установки складе 1080 кінських сил. У топовій варіації потужність сягне 1,3 тис. кінських сил.

    Які сучасні серійні електромобілі мають найбільший запас ходу, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі кросовери
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    Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу