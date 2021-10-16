Презентовано найкращий електричний кросовер за запасом ходу

Розробник найбільш далекобійного електромобіля у світі представив нову модель – великий кросовер

Американський стартап Lucid Motors презентував нову модель – великий кросовер Gravity. Про новинку мало що відомо. Але вже зараз можна стверджувати, що це буде найбільш далекобійний електромобіль у своєму класі.

Таке твердження дозволяє зробити перша модель виробника – електричний седан Lucid Air, який після випробувань у США продемонстрував найкращий показник запасу ходу серед сучасних електричних авто, обійшовши Tesla Model S та Mercedes EQS.

Без підзарядки Lucid Air за циклом EPA – найбільш суворим серед сучасних – проїжджає близько 840 кілометрів. Скоріш за все, у Gravity буде приблизно той самий показник.

Що відомо про найкращий електромобіль за запасом ходу, дивіться за цим посиланням.

Що ж стосується Lucid Gravity, відомо, що серійна версія електричного кросовера з’явиться не раніше 2023 року. Автомобіль запозичить стилістику седана Air, повторюючи мало не всі лінії, з поправкою на інші габарити.

Технічні характеристики поки не розголошуються, проте західні журналісти припустили, що Gravity представлять в двох і тримоторній версії. У першому випадку віддача силової установки складе 1080 кінських сил. У топовій варіації потужність сягне 1,3 тис. кінських сил.

Які сучасні серійні електромобілі мають найбільший запас ходу, дивіться за цим посиланням.